Dominguinhos e altos funcionários da Câmara viram alvo de medida extrema do Tribunal de Contas

Iniciativa, que surgiu a partir de denúncia do vereador Policial Federal Suender, pode trazer sérias implicações ao presidente do Legislativo Anapolino

Pedro Hara - 22 de fevereiro de 2024

Dominguinhos durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Edição recente do Diário Oficial de Contas traz uma verdadeira bomba para o colo do presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PV).

Ele e outros três altos funcionários do Poder Legislativo estão na mira da Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) devido à suspeita de o contrato firmado para analisar supostas assinaturas falsas em documentos do gabinete do vereador Policial Federal Suender (PRTB) tem fortes indícios de que trouxe prejuízos aos cofres públicos.

Por isso, a Corte usará o instrumento da “Tomada de Contas Especial” (TCE) para apurar as responsabilidades no processo e na contratação, um dos mais fortes naquele poder para apurar as responsabilidades no processo e na contratação.

Durante a investigação, o TCMGO levantou valores que haviam sido cobrado pelo profissional contratado pela Câmara, que realizou o mesmo serviço para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

As despesas com o serviço do profissional entre 2018 e 2023 variaram entre R$ 1 mil e R$ 2,5 mil. Enquanto a Câmara de Anápolis pagou R$ 30 mil.

Rápidas apurou que o TCE é instaurado em duas situações: quando o tribunal apura a omissão de gestores na prestação de contas; e quando a denúncia recebida pelo órgão é convertida para o procedimento, que a partir daí apura danos ao erário para imputar o responsável pela irresponsabilidade com o bem público.

Além de Dominguinhos, a presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Anápolis, Rayane Magalhães Coutinho Ramos, o diretor de Controle Interno da Câmara de Anápolis, João Pedro Tomaz Oliveira, e o Procurador-Geral da Casa, Dr. Maurilio Alvim Júnior, estão na mira do TCMGO.

A consequência para o presidente da Casa pode ser, além de pagamento de multa e ressarcimento do valor ao erário, o julgamento pelo colegiado que pode deixá-lo inelegível.

Pode não dar tempo de Rogério Cruz gastar empréstimo na totalidade

O Paço Municipal enviou uma emenda substitutiva ao projeto de empréstimo de R$ 710 milhões, que foi pedido no final de 2023 à Casa.

A tramitação vai novamente começar do zero na Câmara, sem ser em regime de urgência, diminuindo a chance de Rogério Cruz (Republicanos) utilize o valor na totalidade.

Cinco deputados de Goiás assinam pedido de impeachment contra presidente Lula

Mais um deputado federal goiano assinou o pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados contra o presidente Lula (PT).

O último a assinar o documento foi Daniel Agrobom (PL). Ele se junta a Gustavo Gayer (PL), Professor Alcides (PL), Magda Mofatto (PRD) e Zacharias Calil (UB).

Reajuste das data base dos servidores é publicada no Diário Oficial de Anápolis

Publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial, o reajuste de 4,62% na data base será paga aos servidores do município a partir de fevereiro.

O pagamento será retroativo referente ao mês de janeiro.

Não é mulher de Vanderlan que quer se eleger em Senador Canedo

Em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) lançou a esposa, Isaura Cardoso (PSD), à Prefeitura.

No entanto, ela não é a única que quer se eleger na cidade. Filho de Rogério Cruz (Republicanos), Elon Cruz quer ser vereador no município. A informação é da jornalista Fabiana Pulcineli.

Anápolis vence na Copa do Brasil e embolsa quase R$ 1 milhão

O gol solitário de Stefano, que garantiu a classificação do Anápolis contra o Tombense (MG), na Copa do Brasil, garantiu R$ 945 mil ao Anápolis.

Na próxima fase, a equipe enfrenta o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP).

Nota 10

Para os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que utilizam a tribuna para discutir projetos que agregam à população do estado.

Eles fazem diferença sobretudo porque pautas externas, como o conflito entre Israel e Palestina, ganham espaço na Alego, sendo que os parlamentares não podem fazer absolutamente nada para resolver a situação.

Nota Zero

Para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que tenta sem sucesso resolver o problema do asfalto em Goiânia.

A operação tapa buracos trabalha em um dia, mas as chuvas que caem na capital arrancam o asfalto e acabam por abrir novos buracos onde haviam sido tampados.

A única solução para as vias é que o asfalto seja refeito, mas a pasta acaba por não localizar os pontos mais urgentes que precisam de intervenção.