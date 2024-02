Idoso é agredido a pedradas por suspeita de assediar crianças em Águas Lindas

Caso teria ocorrido quando envolvidos frequentavam um bar no município

Gabriella Pinheiro - 23 de fevereiro de 2024

Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás. (Foto: Andressa Cristina/ Google)

Um idoso, de 60 anos, foi agredido a pedradas após supostamente ser flagrado se masturbando na frente de crianças, em Águas Lindas de Goiás. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (22).

A reação de populares ocorreu por volta das 19h no momento em que a vítima e o autor do crime estavam em um bar, localizado no Jardim Brasília II.

Segundo testemunhas, o idoso tinha o hábito de assediar crianças e teria começado a tocar as partes íntimas na frente delas, o que fez com que um outro homem iniciasse as agressões. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

No endereço, os militares encontraram a vítima no chão, completamente ensanguentada e com lesões na cabeça. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Bom Jesus.

Questionado sobre o ocorrido, o idoso afirmou que estava no estabelecimento e, sem nenhum motivo, um rapaz teria aparecido e começado a agredi-lo.

A PM iniciou as diligências para tentar encontrar o autor do crime, mas sem êxito.