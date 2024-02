Influencer de Anápolis fala verdades a Pablo Marçal após coach insinuar que é melhor que Ayrton Senna

Com fotos, vídeos e fatos, ele desmascarou o empresário: "ainda quer falar do Ayrton Senna?"

Gabriella Licia - 24 de fevereiro de 2024

Anapolino desmentiu as falas de Pablo Marçal e viralizou. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

O anapolino Rodolpho Santos, que acumula quase 240 mil seguidores, viralizou novamente após rebater algumas falas de Pablo Marçal, quando o coach insinuou ser melhor que Ayrton Senna. O conteúdo rendeu comentários.

Referência em conteúdos sobre automobilismo, o influenciador reproduziu alguns trechos das falas do empresário. “Que Senna? O Senna não tinha banco, não tinha avião próprio. O Senna não pilotava helicóptero igual eu. Deixa, vamos tratar o Senna agora e por ele no lugar dele?”, disse Pablo.

Depois disso, Rodolpho aparece no vídeo contradizendo todas as pontuações. Ele começa explicando a história do maior ícone brasileiro do automobilismo.

“Filho de piloto de avião, Ayrton Senna tinha habilitação para helicópteros e aviões desde 1993. Ao todo, chegou a acumular 101h de voos comandando”, destacou.

Ao decorrer das cenas, o anapolino destaca todas as vezes que Ayrton adquiriu novos helicópteros e aviões, detalhando os fatos com fotos. Inclusive, ele mencionou o evento, em março de 1989, quando o piloto esteve em Anápolis e comandou um voo em um Mirage III, na Base Aérea da cidade.

Depois disso, Rodolpho explicou que o ícone acumulava um patrimônio de US$ 400 milhões quando faleceu em 1 de maio de 1994. “Corrigindo pela inflação, o montante giraria em torno de mais de R$ 4 bilhões. Em 1993, Senna chegou a ganhar de salário da McLaren, R$ 1 milhão de dólares por corrida”, enfatizou.

Isso porque Pablo Marçal, durante as falas a respeito do piloto, reforçou que a estrela não era ‘um bilionário’ à época. “O Senna não era bilionário. O Senna não é piloto de helicóptero. E aí? Ele não serve para ser meu ídolo.”

“Ainda quer falar do Ayrton Senna?”, questionou o anapolino, finalizando o vídeo.

Nos comentários, os internautas apoiaram e elogiaram as falas de Rodolpho. Assista o conteúdo!