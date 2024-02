É isso que você precisa fazer depois de comprar as verduras da semana

Ruan Monyel - 25 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/Sarah Trindade)

Depois que comprar as verduras é necessário dedicar um pouco de tempo e atenção ao armazenamento delas, mas os benefícios e vantagens são enormes.

Cuidar dos vegetais não apenas prolonga a vida útil delas, mas também ajuda a manter a qualidade dos alimentos que são ricos em nutrientes.

Ao seguir estas dicas simples, você pode aproveitar as verduras por mais tempo, e também reduzir o desperdício. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer.

Fazer a feira da semana é essencial para ter a deliciosa saladinha do almoço, porém, é comum que alguns itens apodreçam bem rápido.

Mas a forma como você cuida das verduras depois que as compra, é crucial para a vida útil delas, evitando o desperdício de alimentos.

A digital influencer, Sarah Trindade, ensinou através do seu perfil no Instagram alguns truques que vão diminuir a perda precoce das verduras.

Depois de limpos, a dica de ouro para armazenar legumes firmes, como cenoura, beterraba e pepino é colocá-los, cortados ou inteiros, em um pote com água e então guardar na geladeira.

Segundo Sarah, esses tubérculos também são ótimos para a produção de picles.

Já as hortaliças, como salsinha e manjericão, antes de serem guardadas, devem ser envoltas em um papel toalha e umedecidas, assim as folhas ficarão sempre frescas.

Agora pasmem, para as batatas durarem mais, a forma certa de armazená-las é fora da geladeira, completamente secas e dentro de um saco de papel.

Ao contrário das batatas, os tomates podem ser guardados na geladeira, porém devem estar em uma forma com papel toalha e com o caule virado para baixo.

Por fim, as folhas de alface e couve devem ser guardadas secas, com camadas de papel toalha dentro do pote.

Parece simples, mas o resultado vai te surpreender. Confira o vídeo!

