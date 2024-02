Já está sendo investigado caso de atirador que diz ter sido amarrado e roubado em Goiás

Vídeos registraram o momento que o homem foi localizado pelos colegas e policiais, visivelmente abalado

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2024

Homem alega ter sido assaltado e perdido armas, em estrada de terra. (Foto: Reprodução)

Enquanto dirigia por uma estrada de terra, na zona rural de Nova Veneza, um atirador, de 50 anos, afirma ter sido rendido e amarrado por dois assaltantes. O caso aconteceu neste sábado (24) e já está sendo investigado pela polícia.

O momento em que ele foi encontrado foi registrado por vídeos, nos quais outros atiradores perguntam o que houve e cortam os “enforca-gatos” que prendiam as mãos do homem ao volante. É possível perceber ele visivelmente abalado e trêmulo.

Ele relatou às autoridades que dois encapuzados surgiram, por detrás de uma árvore, no momento que ele adentrou a estrada de terra e diminuiu a velocidade para regular o som do carro. Eles teriam perguntado onde estavam as armas, e a vítima as mostrou no banco de trás.

Os criminosos teriam tomado os itens e prendido o homem ao veículo, fugindo do local na sequência. Certo tempo depois, um carro passou pelo local e ouviu os gritos de socorro do atirador esportivo, que apontou um alicate no porta-luvas, que foi usado para soltá-lo.

A Polícia Militar (PM) esteve presente e colheu relatos, conferindo os detalhes da história e registrando os dados conseguidos. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Ambas as corporações emitiram notas sobre o caso. A PMGO afirmou que está em diligências e que não vai antecipar os dados para não prejudicar o trabalho.

Já a PCGO informou que o caso será investigado, visto que o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima para as investigações começarem.