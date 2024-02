Mulher é encontrada morta e com pescoço cortado dentro de rio, em Itumbiara

Suspeita inicial era de afogamento, mas detalhes no local e ferimentos no corpo apontaram para possível crime

Da Redação - 25 de fevereiro de 2024

Corpo da vítima foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil vai investigar o caso de uma mulher que foi encontrada morta no Rio Paranaíba, no município de Itumbiara, por volta das 10h30 deste domingo (25).

Inicialmente, a suspeita era de que a vítima, que não portava documentos e ainda não foi identificada, teria sofrido um afogamento.

No entanto, elementos apurados no local pelas autoridades policiais dão conta de que a mulher pode ter sido vítima de um feminicídio.

Logo que chegou para o resgate, equipe do Corpo de Bombeiros percebeu que, às margens do rio, havia um barranco com capim amassado e algumas marcas de sangue.

Em seguida, os militares também perceberam que o corpo dela apresentava um corte contuso, de aproximadamente 5 cm, no pescoço, e sinais evidentes de morte violenta.

Os socorristas então amarraram ela em uma corda para que não se perdesse e para que a cena ficasse preservada para chegada dos investigadores.

Responsável pela realização da perícia, a Polícia Científica, inclusive, afirmou, em nota ao G1, que a “vítima possuía ferimentos compatíveis com ferimentos por arma branca em diferentes regiões do corpo”.