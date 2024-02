Saiba quais pontos turísticos de Goiás foram divulgados em evento com países da América do Sul

Exposição ressaltou alguns dos destinos de maior renome e valor cultural do estado

Davi Galvão - 26 de fevereiro de 2024

Parque Estadual de Terra Ronca. (Foto: Marcelo Parise)

Muito além de destaque e importância no setor agropecuário, Goiás também é motivo de orgulho por ocupar uma posição de renome no cenário turístico nacional, com passeios incríveis, paisagens de tirar o fôlego e destinos paradisíacos.

Buscando enaltecer esse aspecto tradicional do estado, a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) está divulgando as principais “joias” da região, durante o RoadShow Visit Brasil, evento que passa por cinco países da América do Sul, com programações que se encerram nesta terça-feira (27).

Os destinos escolhidos para representar Goiás foram: a maior estância hidrotermal do mundo, em Caldas Novas e Rio Quente; o maior complexo de cavernas da América Latina, no Parque Estadual de Terra Ronca; a pesca esportiva no Rio Araguaia e Lago Serra da Mesa e o maior fenômeno de bioluminescência do mundo, no Parque Nacional das Emas;

Além disso, também receberam destaque: a maior cachoeira em queda livre acessível do Brasil, Salto do Itiquira, em Formosa; o maior quilombo do Brasil, no território Kalunga, em Cavalcante; a maior reserva de cristais do mundo, em Cristalina; a única trilha de poesia do mundo, Caminho de Cora Coralina e as manifestações culturais, como Folia de Reis, Procissão do Fogaréu e as Cavalhadas.

Durante a exposição, a comitiva passou por Montevidéu (Uruguai); Buenos Aires (Argentina); Santiago (Chile); Lima (Peru) e Bogotá (Colômbia).

“As apresentações são realizadas com o objetivo de mostrar que Goiás é diferente de tudo”, explicou a gerente de projetos da Goiás Turismo, Alexandrina Alves.