Brasileiro enche o carrinho em supermercado da Itália e valor que deu a compra impressiona

Com um breve comparativo, é possível perceber a diferença de realidades entre os dois países e resultado assusta internautas

Gabriella Licia - 27 de fevereiro de 2024

Compras foram realizadas em supermercado da Itália e valores deixaram internautas chocados. (Foto: Reprodução/Captura via Twitter)

Um brasileiro viralizou ao mostrar tudo que consegue comprar com apenas € 20 em um supermercado da Itália e os internautas ficaram surpresos com os preços e a quantidade de itens.

O vídeo foi publicado em um perfil de humor do X, chamado lobotosasha, e é possível perceber o imigrante mostrando a nota de € 20. Em seguida, ele começa a mostrar os itens que levará, juntamente dos preços de cada um.

A primeira escolha foi um fardo de garrafas de água mineral, contendo seis unidades de dois litros. O fardo custou € 1,26 (R$ 6,81). A segunda foi bananas, que o quilo estava custando € 0,99 (R$ 5,35).

Rúcula, cenouras, brócolis, feijão, suco de maçã, leite, 500g de queijo, macarrão, molho de tomate, arroz arbóreo, pão integral, azeitona e nhoque também fizeram parte da lista de compras.

Sendo o item mais caro o queijo, de € 2,99 (R$ 16,16), o brasileiro conseguiu encher o carrinho com os 15 produtos distintos e gastar apenas € 20,48, o equivalente a R$ 110,68.

No Brasil, os itens também poderiam ser comprados com a média de R$ 110. No entanto, na Itália, com apenas duas horas trabalhadas é possível receber, no mínimo, € 22. Enquanto no Brasil, para receber o valor de R$ 110, seria necessário quase 21h de serviço, ou seja, mais de dois dias.

Os internautas ficaram assustados com a diferença de realidades entre os dois países. Veja o vídeo!