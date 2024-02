Anápolis está com inscrições abertas para curso gratuito de imersão ao cinema e ao audiovisual

Grandes profissionais do mercado estarão no município ministrando workshops especializados, do roteiro à direção

Denilson Boaventura - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Daniel Lee/Pexels)

Estão abertas até o dia 07 de março as inscrições para o Imersão, curso que acontecerá entre os dias 02 e 07 de abril e irá conceder a 20 profissionais do cinema e estudantes em diferentes setores do audiovisual, participarem de uma experiência inédita em Anápolis.

Por cinco dias, os selecionados ficarão hospedados em um hotel participando de oficinas e workshops com nomes consagrados do cinema nacional. Daniel Queiroz, Marco Fialho, Thiago Dottori, Mônica Palazzo, Leonardo Feliciano e Affonso Uchôa ministram oficinas e painéis sobre direção, o mercado cinematográfico, crítica, direção de fotografia, direção de arte e roteiro.

O Imersão é uma iniciativa da ArtVídeo com produção da Território Cultural e propõe um curso de qualificação aprofundado com nomes que são referência nacional em suas áreas. Este projeto é possível graças à Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura de Anápolis.

Luiz Sérgio Fragelli, o idealizador da proposta, conta que o projeto nasceu da percepção sobre a cena no município. “Temos muita gente talentosa que começou a partir de oficinas em escolas e que hoje alcançaram destaque em muitos espaços. Anápolis precisa oferecer a essas pessoas um novo passo para continuarem seus estudos tendo a cidade ainda como referência e ponto de volta, apesar dos voos que já são distantes e de grande potência”, contou.

Uma outra linha do Imersão, é a oportunização de painéis abertos a toda a comunidade durante as noites. Os interessados precisam ter experiência em audiovisual e preencher o formulário disponível no site da ACACC: https://www.acacc.com.br/imersaoaudiovisual.

Os oficineiros e as temáticas trabalhadas

Affonso Uchôa: Direção

Affonso Uchôa é cineasta. Entre seus filmes, “Mulher à tarde” (2010), “A vizinhança do tigre” (2014), “Sete anos em Maio” (2019) e “Arábia” (2017) são seus principais destaques. Participou de festivais importantes no Brasil e no mundo.

Daniel Queiroz: Mercado Cinematográfico

Daniel Queiroz é diretor da distribuidora mineira Embaúba Filmes e da plataforma de streaming Embaúba Play, especializada em cinema brasileiro contemporâneo. Iniciou sua trajetória no cineclubismo, na década de 1990. Daniel é curador de diversas mostras e festivais, com destaque para o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte e a Semana de Cinema do Rio de Janeiro.

Marco Fialho: Crítica

Crítico de cinema, curador, jurado em festivais de cinema, analista audiovisual, professor de cursos de crítica de cinema e de análise de filmes e diretor. Marco produziu o documentário “Enquanto a Tristeza não vem”, sobre o músico Sérgio Ricardo.

Mônica Palazzo: Direção de arte

Mônica é diretora de arte, artista-pesquisadora, diretora e professora. Entre seus principais curtas estão: “Preto no Branco”, de Valter Rege (2016), “No fim da trama” (2016), de Patricia Monegatto, “A Boneca e o Silêncio”(2015), de Carol Rodrigues, “O tempo que leva”(2013) de Cintia Dommit Bittar, “Lia e o Anjo”(2013) de Rodrigo Diaz Diaz; ‘Natureza Morta”(2012) de Bruno Jorge, “A Estória da Figueira” (2006) de Julia Zakia, “Overdose Digital” (2006) de Marcos deBrito, “Café com Leite” (2008) de Daniel Ribeiro, e “Relicário” (2008), de Rafael Gomes.

Leonardo Feliciano: Direção de Fotografia

Leonardo Feliciano é diretor de fotografia. Fotografou mais de 25 filmes, entre eles “Branco Sai Preto Fica”, “Arábia” e “Marte Um”. Entre suas principais produções na direção de fotografia estão Valentina (2020), No Coração do Mundo (2019), Baixo Centro (2018), O Nó do Diabo (2017), Constelações (2016), À Parte do Inferno (2015), Ressurgentes (2015), Marina não vai à Praia (2014), Entorno da Beleza (2012). Também foi premiado em diversos festivais e competições.

Thiago Dottori: Roteiro

Thiago Dottori é roteirista desde 1999. Escreveu e dirigiu a pequena série “Dicionário de Emília” (TV Globo). Escreveu o roteiro dos primeiros live-action da Turma da Mônica, “Laços”, em 2019, e “Lições”, filme brasileiro mais visto em 2021. Recentemente, escreveu “A Suspeita”, com Glória Pires e é presidente da GEDAR, Sociedade de Gestão Coletiva dos autores roteiristas brasileiros.

SERVIÇO

IMERSÃO Audiovisual

Data: 02 e 07 de abril

Período de inscrição: de 20 a 07 de março

Publicação do resultado: 22 de março

Inscreva-se: https://www.acacc.com.br/imersaoaudiovisual

*O IMERSÃO Audiovisual conta com apoio cultural do Portal 6