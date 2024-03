Com oposição emudecida, Roberto perdeu a grande oportunidade de sair por cima

Pedro Hara - 01 de março de 2024

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas. (Foto: Divulgação)

Vereadores ouvidos pela Rápidas disseram que Roberto Naves (Republicanos) perdeu uma grande chance de sair por cima durante a prestação de contas nesta quinta-feira (29).

Durante as perguntas, a oposição não adotou uma postura mais combativa, evitando o confronto franco.

Eles apontam que as sessões de prestação de contas são os únicos momentos em que os parlamentares de oposição podem apontar pessoalmente as falhas e contradições do prefeito e por isso deveriam ser mais incisivos.

“É a chance deles ganharem capital político em cima de uma gestão que é mal avaliada por grande parte da população”, disse após a sessão um observador político ouvido pela Rápidas.

Há quem diga que Roberto repetiu a mesma tática de outrora. Falou alto, disse muita coisa, mas não respondeu de maneira satisfatória os questionamentos feitos para ele.

Nervosismo de Roberto Naves chama atenção durante prestação de contas na Câmara

Mesmo sem ser pressionado pela oposição, Roberto Naves não pareceu estar a vontade com o ambiente da Câmara. O que foi dito à Rápidas é que Roberto estava desconfortável, mas sem motivo aparente.

Um dos momentos citados foi quando ele insinuou que vereadores estavam sendo machistas ao não agradecer o envio de R$ 11 milhões para a construção da UPA da Mulher.

Partidos em Goiás estão impedidos de lançar candidaturas nestas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) suspendeu 10 partidos por não apresentarem a prestação de contas.

As siglas que foram citadas no processo são: Agir, Avante, DC, PCB, PCO, PMB, PMN (atual Mobilização), PRTB, PSTU e UP.

Destes 10, oito podem ficar sem lançar candidatos para as eleições de outubro: DC, PCB, PCO, PMB, PMN (atual Mobilização), PRTB, PSTU e UP.

As legendas têm 15 dias para apresentar defesa.

Câmara de Anápolis volta com a formatação original eleita em 2020

Wederson Lopes (Podemos) e Alex Martins (PP) voltam na próxima segunda-feira (05 de março) à Câmara de Anápolis.

Com os retornos, a Casa volta a ter a mesma formatação de 2020. A única exceção é Divininho do Sindicato (SD), que faleceu em 2021, vítima de complicações da Covid-19. Ele foi substituído por Fred Godoy (SD).

Ronaldo Caiado compõe chapa eleita nacionalmente do União Brasil

Eleita nesta quinta-feira (29), a nova direção do União Brasil (UB) conta com a presença do governador Ronaldo Caiado.

Ele é o 5º vice-presidente da legenda, que será comandada pelo advogado Antônio Rueda. A nova diretoria assume no dia 1º de junho.

Período de pesca tem início em Goiás nesta sexta-feira (1º)

Começa nesta sexta-feira (1º) a temporada de pesca em Goiás. O início ocorre após o término do período de defeso, que protege o ciclo de reprodução dos peixes.

As modalidades de pesca amadora, esportiva e subaquática voltam a ser permitidas.

Elisa da Saúde é a entrevistada da semana

Vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Nerópolis, Elisa da Saúde (PSD) é a entrevistada do ‘6 perguntar para desta semana’.

Ela responde sobre a atuação na Câmara Municipal, além da articulação para a montagem de chapa.

As respostas serão reveladas no domingo (03), nas redes sociais e site do Portal 6.

Nota 10

Para o CinePrime em Anápolis, que redefiniu sua programação por completo. A rede agora conta festivais temáticos, sem abrir mão da inclusão social.

O Festival Mulheres Incríveis é um exemplo, pois está com todos os ingressos esgotados.

Nota Zero

Em conjunto para as prefeituras de Goiânia e Aparecida, que não cuidam de maneira satisfatória da região limítrofe entre as cidades.

É evidente que as administrações não se preocupam como deveria com a área, deixando os moradores desamparados.