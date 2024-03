Gigante do ramo de investimentos abre vagas em Goiânia; saiba como se candidatar

Ação visa transformar pessoas com perfil comercial em profissionais do ramo

Samuel Leão - 01 de março de 2024

XP Investimentos abre vagas para assessores de investimentos em Goiânia. (Foto: Agência Brasil)

A principal plataforma de serviços financeiros no Brasil, a XP Investimentos, abriu vagas de emprego para Goiânia. As inscrições vão até o dia 5 de março e são para assessores de investimentos (AI).

Aação faz parte do programa XP Future, e visa transformar pessoas com perfil comercial em profissionais do ramo. No entanto, vale frisar que é necessário possuir certificação em CPA-20 ou CEA – que são adquiridos através da realização de provas específicas.

Vale pontuar que o CPA-20 vale apenas para atuar na venda de produtos de investimento e na manutenção de portfólios, enquanto o CEA vale para recomendar produtos de investimentos para qualquer segmento.

O cadastro é feito pelo site xp.com.br, e o processo seletivo ocorre no dia 09 de março, chamado de XDay, com contratação em regime de CLT. Mais detalhes sobre o cargo também podem ser consultados pelo site oficial.

A atividade do assessor de investimentos (AI) é considerada a principal porta de entrada para quem deseja desenvolver uma carreira no segmento financeiro. O centro-oeste brasileiro registrava 1.355 AIs, equivalente a 5,4% do total do Brasil, até dezembro de 2023, de acordo com dados da Associação Nacional das Corretoras (ANCORD).

A região também concentra cerca de 5,36% dos investimentos de pessoa física na bolsa de valores, a B3. São cerca de 160 mil investidores só em Goiás, com um total aproximado de R$ 7 bilhões listados na bolsa até o mês de fevereiro.

“O assessor de investimentos desempenha um papel fundamental no nosso negócio, que é apresentar o mercado ao cliente, explicar características de produtos e fazer prospecção. O assessor é o parceiro chave na vida do investidor, conhece seus objetivos e particularidades e tem a confiança do cliente para ajudá-lo a administrar seu patrimônio”, explicou Júlio Mello, Head de Canais Diretos da XP Inc.