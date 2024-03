Moradores de Anápolis terão atendimento jurídico gratuito neste sábado (02); saiba como participar

Divórcios, guarda e pensão alimentícia, além de emissão de documentos gratuitos estão entre as orientações previstas

Gabriella Pinheiro - 01 de março de 2024

Moradores de Anápolis poderão requisitar atendimento jurídico gratuito. (Foto: Reprodução)

Os moradores de Anápolis poderão requisitar atendimento jurídico integral e gratuito por meio da nova edição do projeto “Mais Justiça”, que contará com a participação da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO), acontecerá no próximo sábado (02), na Escola Luiz Carlos Bizinotto, que fica na Rua 05, na Vila União, das 09h às 16h.

Durante a ação, os interessados poderão requisitar orientação jurídica em demandas como: divórcio consensual ou litigioso – desde que não haja bens ou filhos -, acordos de guarda e pensão alimentícia, pedidos de emissão de certidões de nascimento, casamento, óbito e de gratuidade de emissão de 2ª via de RG.

Para obter o serviço, os moradores devem portar documentos de identidade, CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de endereço atualizado dos últimos dois meses, comprovante de renda – sendo ele o último contracheque e carteira de trabalho, certidões de nascimento ou casamento.

Nos casos em que não houver comprovante de renda, os moradores deverão provar a necessidade econômica por meio dos seguintes itens: extrato do benefício do INSS ou dos últimos três meses da conta bancária, do FGTS, PIS, da negativação em órgão de proteção ao crédito (SPC ou Serasa).

Ainda é preciso apresentar comprovante dos valores recebidos por serviços prestados como autônomo, as três últimas contas de energia ou de água, cartão