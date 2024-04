Pesquisa do Procon aponta variação de até 118% no gás de cozinha em Anápolis

Diversos estabelecimentos, localizados em diferentes regiões da cidade, foram visitados pelo órgão

Samuel Leão - 05 de abril de 2024

Gás de cozinha. (Foto: Victor Augusto)

O essencial gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, foi alvo de uma pesquisa do Procon Anápolis, que constatou a variação de até 29% no preço do botijão de 13 kg e um número ainda mais surpreendente nos cilindros de 20 kg. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 25 de março e 1º de abril.

Segundo o órgão, 13 estabelecimentos, situados em diferentes regiões da cidade, foram visitados. Além do produto de 13 kg, também foram verificados os cilindros de 20 kg e 45 kg, além do galão da água mineral de 20 litros.

O menor recipiente de gás foi encontrado por R$ 85 e também por R$ 110, quando retirado no próprio estabelecimento, ou seja, sem a necessidade de contabilizar a entrega. Nesse caso, a variação foi de 29%.

Já no caso das entregas, o percentual alcançado foi de 22%, com os preços pesquisados ficando entre R$ 90 e R$ 110. Já no caso do cilindro de 20 kg, a diferença foi bem maior.

Os preços foram de R$ 170 até R$ 370, uma expressiva variação de 118%. Por fim, o cilindro de 45 kg foi encontrado sendo vendido por R$ 400 e por R$ 450, sinalizando uma flutuação de 13% nos valores requisitados.

Já em relação à água mineral, vendida nos galões de 20 litros, a variação foi a mesma para a opção de entrega a domicílio e para a retirada. O menor preço encontrado foi de R$ 12, enquanto o maior atingiu R$ 18, alcançando uma oscilação de 50%.

Vale ressaltar que a população pode acionar o Procon, por meio de denúncias, para averiguar cobranças suspeitas ou condutas que – de alguma forma – lesem o consumidor. Para entrar em contato, basta acessar o WhatsApp (62) 3902-1365.