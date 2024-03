Alunos de Anápolis vão receber vacina contra dengue nas escolas

Inicialmente apenas unidades municipais selecionadas farão parte do cronograma

Thiago Alonso - 02 de março de 2024

Vacinação contra a dengue. (Foto: Iron Braz/SES)

Dois dias após ampliar a vacinação de dengue para adolescentes de 12 a 14 anos, a Prefeitura de Anápolis anunciou que eles vão receber o imunizante na própria escola.

A vacinação nas unidades escolares deve ter início já na próxima terça-feira (05), exclusivamente em instituições municipais selecionadas pela cidade.

Serão contempladas nesta primeira leva, entre os dias 05 e 07 de março, as unidades: Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, no distrito de Interlândia. A Escola Municipal Maronita Dias Dourado, no Setor Sul, de 12 a 14 de março; e a Escola Municipal Moacyr Romeu Costa, no Bairro Paraíso, entre 19 e 21 de março.

A ideia é que novas unidades sejam adicionadas ao cronograma gradualmente.

A aplicação do imunizante nas instituições de ensino pretende ampliar número de crianças e adolescentes que recebem as doses em Anápolis, que enfrenta uma baixa adesão da população nos postos de vacinação. Vale ressaltar que o município lidera o número de mortes pela doença no estado.

Apesar da facilidade e acessibilidade das aplicações nas escolas, Secretaria de Saúde continuará disponibilizando postos em pontos estratégicos da cidade, onde os pais podem levar os filhos em horário entendido.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários

A partir das 9h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 9h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila Esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira