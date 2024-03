Engenheiro agrônomo morre em gravíssimo acidente na GO-320

Frente do veículo ficou completamente destruída, inclusive, deixando o condutor preso às ferragens

Thiago Alonso - 02 de março de 2024

Carros teriam se colidido frontalmente.(Foto: Reprodução)

Um acidente gravíssimo envolvendo dois carros no fim da tarde desta sesta sexta-feira (1º), na GO-320, levou o engenheiro agrônomo, Luziano José Alves Viera Neto, de 31 anos, a óbito.

O caso teria ocorrido na altura do km 28 da rodovia estadual, na zona rural de Goiatuba, região Sul de Goiás.

Dois carros foram envolvidos no acidente, um Volvo FH-460 e um Fiat Toro, onde os veículos se colidiram frontalmente.

O motorista do Volvo não sofreu ferimentos, enquanto Luziano, que diria o Fiat Toro, morreu no local. A frente do veículo ficou completamente destruída, inclusive, deixando o condutor preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros chegou a comparecer para realizar os devidos procedimentos, mas pouco pôde fazer.

Contudo, a Polícia Técnico-Científica foi acionada, onde realizou perícias, identificando que o condutor do Volvo não estava embriagado.

A Polícia Civil (PC) irá realizar investigações sobre o acidente.