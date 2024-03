‘Estamos bastante animados para disputa’, diz Elisa da Saúde sobre candidatura à Prefeitura de Nerópolis

Entrevistada do '6 perguntas para' desta semana, vereadora lidera as pesquisas de intenção de voto para sucessão municipal

Pedro Hara - 03 de março de 2024

Elisa da Saúde é vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Nerópolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Pré-candidata à Prefeitura de Nerópolis e líder nas pesquisas eleitorais, a vereadora Elisa da Saúde (PSD) conta com o apoio dos deputado estadual Amilton Filho (MDB) e federal Adriano Baldy (PP) para concorrer ao pleito.

Esses foram os dois nomes revelados por ela ao ‘6 perguntas para‘ desta semana. Outros são guardados por ela a sete chaves para evitar que “sejam cooptadas” por outras pré-candidaturas.

Após quase quatro anos na Câmara de Nerópolis, ela define o pagamento do piso da Enfermagem como a maior conquista do mandato, mas cita também a oferta de cursos profissionalizantes para qualificar a população da cidade.

A vereadora critica a postura adotada pelo prefeito Gil Tavares (Republicanos). Segundo ela, o atual chefe do Executivo não sabe ‘separar a política da cidade’, ao interditar ações propostas pela oposição para benefício da população. “Falta uma postura republicana e conciliadora”, critica.

Caso tenha a pré-candidatura endossada, Elisa diz que pretende uma “revolução na educação pública e na infraestrutura da cidade”, citando a duplicação da GO-222, que liga Nerópolis a Anápolis.

6 perguntas para Elisa da Saúde

1. Quais as principais conquistas do mandato até este momento e o que ainda é possível fazer antes do término da legislatura?

Elisa da Saúde: Sem dúvidas a maior delas foi a luta pela garantia do piso da enfermagem. Essa é uma pauta nacional que, com muita luta, estabelecemos no município. Nosso mandato também trouxe a Nerópolis a solidariedade através da mobilização. Também, através dos cursos profissionalizantes, estimulamos a empregabilidade e a qualificação dos neropolinos.

2. O que a atual gestão municipal precisa resolver ainda este ano?

ES: A atual gestão precisa entender que política é política e cidade é cidade. Tivemos um 2023 conturbado ao perceber que a administração municipal dificultava a realização de ações que beneficiavam o povo. Um exemplo disso foi a realização do Projeto Olhar, que ofereceu exames de vista gratuitos. Teremos mais 10 meses de trabalhos legislativos. Falta uma postura republicana e conciliadora.

3. Sua pré-candidatura à Prefeitura de Nerópolis segue firme?

ES: Com certeza. Afirmo que, após os resultados atingidos em diversas pesquisas, estamos sim bastante animados para a disputa.

4. Quais forças políticas já te apoiam?

ES: Prefiro não citar muitos nomes, visando evitar que tais lideranças sejam cooptadas. Mas já conto abertamente com o apoio do deputado federal Adriano do Baldy (PP) e do deputado estadual Amilton Filho (MDB).

5. Se tiver o nome endossado pela convenção, qual deve ser sua plataforma de campanha?

ES: Me alegro em ser reconhecida pelos êxitos obtidos enquanto gestora hospitalar e das nossas campanhas de arrecadação. A saúde e o social já são pautas consolidadas. Agora, como postulante ao Executivo, vamos buscar uma revolução na educação pública e na infraestrutura da cidade. A duplicação da GO-222, por exemplo, é uma pauta muito importante.

6. Como deixar Nerópolis menos dependente de Goiânia e Anápolis, sobretudo no quesito educação?

ES: O Executivo precisa trabalhar junto com a Câmara Municipal, redefinindo as diretrizes de orçamento da pasta, para ampliarmos o investimento aos nossos institutos municipais. No ensino fundamental II e médio, precisamos ampliar nosso diálogo com a Secretaria Estadual e pleitear mais recursos do tesouro estadual.

Avanços estruturais são importantes, mas a valorização do corpo docente não pode ficar de fora: o reajuste salarial dos profissionais da educação também precisa ser colocado em pauta.

