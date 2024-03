Leilão beneficente em Goiânia terá itens surpresas de Marília Mendonça e Ana Hickmann

Lucros do evento serão revertidos para ajudar as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos

Davi Galvão - 03 de março de 2024

Leilão terá itens de Marília Mendonça e Ana Hickmann. (Foto: Reprodução)

Com o intuito de ajudar mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos, será realizado, na próxima quinta-feira (07), em Goiânia, um leilão beneficente com itens pessoais surpresa da saudosa Marília Mendonça e também da apresentadora e ex-modelo Ana Hickmann.

Os lucros do evento serão convertidos em fundos para adquirir e equipar a “Van da Beleza”, um veículo que irá levar serviços de cuidado gratuitos a mulheres na periferia da capital.

Durante os atendimentos, além dos cuidados estéticos, as interessadas irão receber informações sobre violência doméstica, cursos profissionalizantes, banco de empregos, apoio psicológico e jurídico gratuitos.

A ideia é de que a van seja concedida à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com a pasta ficando responsável pela questão de como esse trabalho de conscientização será feito.

Renata Magalhães, proprietária da Clínica Intimissi, responsável pela organização do leilão, afirmou que continuam abertas as oportunidades para pessoas físicas e jurídicas oferecerem bens, experiências e similares, a fim de ajudar na iniciativa. Também são aceitas contribuições monetárias.

Os interessados podem estar encaminhando as propostas pelo telefone (62) 98135-9000.

Os itens da cantora Marília Mendonça foram doados com o consentimento da mãe e os da apresentadora Ana Hickmann seguem um mistério, não sendo revelados para manter a surpresa no evento.

Dentre os itens do leilão, destacam-se bebidas finas, conjuntos de joias, obras de arte e até mesmo jantares e mentorias.

O evento será transmitido de forma online e, os que contribuírem com doações, também poderão marcar presença no local. Todos os detalhes estão disponíveis no site oficial da organização.