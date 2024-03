Cobra de cerca de um metro de comprimento invade casa em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas espécie não foi identificada

Maria Luiza Valeriano - 04 de março de 2024

Cobra invadiu a casa no início da tarde deste domingo (03) (Foto: Reprodução)

Moradores de uma residência em Anápolis receberam a visita inesperada de uma cobra na tarde de domingo (03). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura do animal.

De acordo com o dono do imóvel, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, a serpente entrou na casa e se acomodou no canto da sala.

Ao se deparar com o animal e se recuperar do susto, o proprietário acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a captura segura.

Em vídeo do momento, é possível ver que a cobra tem, ao menos, 1m de comprimento. Ela estava encostada na parede e não esboçou reação durante a captura. A espécie, no entanto, não foi identificada.

Após conferir o estado de saúde da serpente e constatar que ela não apresentava problemas, a equipe a devolveu à natureza.