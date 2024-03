Sebrae Goiás abre processo seletivo com salário de até R$ 7,9 mil

Interessados devem acessar o site do Instituo Verbena para se candidatar até o dia 20 de março

Maria Luiza Valeriano - 05 de março de 2024

Fachada de prédio do Sebrae. (Foto: Reprodução)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO) abriu um novo processo seletivo com salário de R$ 7.959,44.

Serão duas vagas de início imediato e formação de cadastro reserva, sendo que é preciso ter ensino superior. As oportunidades são para Analista Técnico na área de Comunicação e também na área de Marketing Digital.

Ambos os cargos possuem jornada de trabalho de 40h semanais e requerem que o candidato tenha disponibilidade para viagens. Assim, a seleção será feita por meio de análise curricular, prova objetiva e discursiva e entrevista.

A previsão é de que as avaliações sejam aplicadas no dia 14 de abril. Já a publicação do resultado final do processo seletivo será feita em 21 de junho.

Para se inscrever, é preciso acessar o Portal do Candidato no site do Instituto Verbena (IV), banca responsável pela seleção, entre os dias 08 e 20 de março. Vale ressaltar que o registro exige taxa de R$ 100.