6 coisas que as empresas mais olham ao analisar os currículos que recebem

Ao entender o que as empresas valorizam, você pode otimizar seu portifólio para se destacar em meio à alta concorrência

Magno Oliver - 06 de março de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Um currículo é a primeira impressão que um candidato faz às empresas, servindo como uma ferramenta crucial na busca por um emprego.

Assim, ele destaca a experiência, habilidades e qualificações do candidato, permitindo que as empresas avaliem sua adequação(ou não) para a vaga pretendida.

Para as empresas, um currículo eficaz ajuda a identificar os candidatos mais promissores e adequados às necessidades da empresa, agilizando o processo de seleção e garantindo a escolha dos melhores talentos.

Na corrida competitiva pelo emprego dos sonhos, seu currículo é a sua carta de apresentação. Mas o que as empresas realmente procuram? Vamos desvendar os mistérios por trás das primeiras impressões.

6 coisas que as empresas mais olham ao analisar os currículos que recebem

1. Experiência Relevante

A experiência é o pilar central. As empresas buscam por habilidades e conhecimentos práticos que se alinhem com as demandas do cargo em questão. Destaque suas conquistas relevantes.

2. Educação e Certificações

A formação acadêmica e certificações são pontos de interesse. Assim, elas fornecem evidências concretas de sua competência e comprometimento com o aprendizado contínuo. Destaque suas qualificações acadêmicas em ordem de importância.

3. Habilidades Específicas

As habilidades técnicas e as chamadas soft skills são fundamentais. Demonstre proficiência em ferramentas e tecnologias relevantes, além de habilidades como comunicação e proatividade. Tenha concisão e assertividade em tudo.

4. Duração dos Empregos Anteriores

A estabilidade no emprego é um indicador de comprometimento. As firmas valorizam candidatos que demonstram consistência em suas trajetórias profissionais, principalmente no tempo em que passaram por lá. Explique lacunas de maneira positiva, se houver, né.

5. Referências e Recomendações

As referências podem validar suas habilidades e, principalmente, o seu caráter. Dessa forma, inclua contatos confiáveis que possam fornecer insights sobre seu desempenho e ética de trabalho. Certifique-se de obter permissão prévia para não passar vergonha por aí, viu?

6. Personalização e Aparência

Por fim, currículos personalizados se destacam demais. Adaptar seu portifólio para cada vaga pretendida demonstra inteligência e interesse genuíno na oportunidade.

Além disso, um layout limpo e profissional é essencial para causar uma boa impressão. Não esqueça que a aparência manda muito nisso. Cuide bem da sua imagem e apresentação pessoal também.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!