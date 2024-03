Aposta do interior de Goiás acerta todos os números da Lotofácil e leva super prêmio: veja de onde

Outros quatro jogos ao redor do país também conseguiram o resultado perfeito

Davi Galvão - 06 de março de 2024

Imagem mostra cartela da Lotofácil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na Lotofácil desta terça-feira (05), uma aposta goiana conseguiu cravar as quinze dezenas do sorteio e abocanhar um valor de dar inveja.

A aposta foi realizada na lotérica Metrópole, localizada em Rio Verde, região Sul do estado e rendeu, ao vencedor, o prêmio de R$252.337,54.

Além do goiano, outros quatro jogos conseguiram acertar o valor cheio, tendo sido realizados nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins.

Todas as apostas que cravaram o resultado foram feitas no formato simples, isto é, sem ser bolão.

Próximo sorteio

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.