Servidores de Anápolis alegam que estão pagando para trabalhar

Portal 6 conversou com diversas pessoas, que detalharam o dilema do atual cenário na cidade

Caio Henrique - 06 de março de 2024

Imagem ilustrativa da Vigilância Sanitária de Anápolis. (Foto: Bruno Velasco/ Secom)

Diversos servidores municipais de Anápolis têm enfrentado consequências após a Prefeitura optar pelo uso do transporte por aplicativo. Isso porque a decisão fez com que muitos deles tivessem dificuldades para desempenhar as funções de cada cargo e até mesmo bater metas de produtividades, se vendo obrigados a usarem os próprios carros.

Ao Portal 6, trabalhadores da Vigilância Sanitária – que foram diretamente impactados pela realidade – denunciaram a atual situação, apontando ainda uma possível saída, empregada em municípios como Goiânia e Aparecida de Goiânia.

“Como, muitas vezes, realizamos apreensões ou temos que nos deslocar para áreas onde os motoristas de aplicativo não atendem, frequentemente temos que usar nossos próprios carros. O problema é que esses gastos não são ressarcidos pela gestão”, apontou um servidor.

A atuação da desses agentes costuma demandar a apreensão dos mais variados produtos, encontrados em desconformidade com a legislação, uma prática que não pode ser realizada em carros de aplicativo. A necessidade de abordar todas as regiões também gera atrasos e, por vezes, resulta em longas esperas para conseguir uma viagem.

“Goiânia, Aparecida e em outras vigilâncias maiores, os funcionários que trabalham em trânsito, como nós, recebem a indenização de transporte. É feita uma tomada de custos, envolvendo os gastos, e assim é pago um valor mensal fixo, e aí eles se viram com esse valor para cumprirem as metas estabelecidas”, explicou outro.

Por fim, foi apontado também que teriam sido comprados quatro carros, os quais teriam até sido plotados com a logo da Vigilância Sanitária, no entanto, eles estariam sendo utilizados em outros órgãos de saúde.

Vale ressaltar que o uso de motoristas por aplicativo seria válido apenas para servidores da área administrativa. A reportagem do Portal 6 tentou contato com a Prefeitura de Anápolis, para comentar o caso e a atual situação dos servidores, mas nenhuma resposta foi dada.