Motociclista bêbado é encontrado dormindo em encostamento da BR-060 às 11h30, em Anápolis

Suspeito ainda tentou pegar a moto e continuar no caminho

Maria Luiza Valeriano - 08 de março de 2024

PRF foi acionada para atender a ocorrência (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem, de 35 anos, foi encontrado desacordado ao lado da própria moto na BR-060, em Anápolis, nesta quinta-feira (07). No entanto, não se tratava de um acidente, mas sim um caso de embriaguez, às 11h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência peculiar. A equipe foi informada por testemunhas de que o motorista pilotava a moto de forma irregular, com sinais de condução perigosa sob efeito de álcool.

Em seguida, ele teria se aproximado do encostamento da rodovia e deitado ao lado do veículo. Assim, ao chegar no local, os policiais constataram a cena.

O homem estava com olhos avermelhados e com fala desconexa. Ele, inclusive, tentou pegar a moto para seguir o caminho. Contudo, alguém havia retirado a chave para impedir tal ação.

Após realizar teste de alcoolemia, foi possível identificar a presença de álcool no organismo, que foi preso em flagrante.