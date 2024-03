Mulher é ameaçada de morte pelo marido, entra em crise de pânico e precisa ir às pressas para UBS em Anápolis

Segundo a vítima, não se trata da primeira vez que tem a vida ameaçada pelo homem

Maria Luiza Valeriano - 08 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma mulher precisou receber atendimento médico por crise de pânico após ser ameaçada de morte pelo ex-marido, em Anápolis, nesta quinta-feira (07).

Pela manhã, a vítima, de 44 anos, estava no trabalho quando recebeu a ameaça do ex-companheiro, que dizia estar na porta do local e pronto para matá-la. Em desespero, ela comunicou o caso à familiares, que conseguiram retirá-la do trabalho por volta das 11h.

Contudo, apresentando quadro de crise de pânico, a vítima precisou ser encaminhada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Recanto do Sol, para receber atenção médica.

Segundo a mulher, não se trata da primeira vez que tem a vida ameaçada pelo homem, que já enviou diversas mensagens do tipo anteriormente e, por isso, é impedido de se aproximar por medida protetiva.

A Polícia Militar (PM), acionada, fez patrulhamento da região, mas não encontrou o suspeito. Após receber atenção médica, a vítima foi encaminhada ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).