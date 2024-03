Amigos e parentes lamentam morte de recepcionista de Goiânia em grave acidente: “era a alegria da festa”

Jovem estava pilotando uma moto quando acabou colidindo com um poste

Thiago Alonso - 09 de março de 2024

Vítima tinha 25 anos e trabalhava como recepcionista. (Foto: Reprodução/Instagram)

O início da manhã deste sábado (09) foi de comoção nas redes sociais de amigos e parentes de Thays Teles Rocha Moura, de 25 anos, que morreu durante a madrugada, em Goiânia.

A jovem, que trabalhava como recepcionista, estava pilotando uma moto quando fez uma curva e acabou atingindo um poste.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte constatada pela equipe de socorro ainda no local.

Entre as inúmeras mensagens de comoção, amigos e familiares lamentaram a partida precoce dela.

“Hoje não estamos com um sorriso no rosto, mas iremos sempre lembrar do seu”, se despediu uma amiga, compartilhando uma foto ao lado de Thays.

“Difícil acreditar”, comentou uma prima da vítima, que disse ser “o dia mais triste” de toda a vida.

Um outro amigo da recepcionista afirmou que “qualquer elogio irá se encaixar perfeitamente para descrevê-la”.

“Tinha o coração gigante dentro de um corpo pequenininho”, brincou outro, em meio as condolências.

O corpo de Thays será velado no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, na Fazenda Vau das Pombas. O sepultamento está marcado para às 18h.