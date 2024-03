Empresa goiana deve pagar indenização de R$ 120 mil a funcionária que sofreu aborto no trabalho

Justiça entendeu que houve culpa do empreendimento após trabalhadora se acidentar e perder gestação de cinco meses

Thiago Alonso - 11 de março de 2024

Caso foi levado à Justiça e mulher será indenizada. (Foto: Reprodução)

Uma empresa de Goiânia foi condenada a pagar uma indenização de R$ 120 mil a uma funcionária por danos morais, após ela sofrer um aborto em decorrência de um acidente de trabalho.

Conforme a decisão, divulgada pela 18ª Vara do Trabalho da capital, o acidente aconteceu no final do mês de janeiro.

A mulher atuava como auxiliar de escritório no empreendimento e se encontrava com cinco meses de gestação na época do fato.

Assim, ela estava sentada normalmente em uma cadeira fornecida pela companhia quando o móvel se partiu, derrubando a gestante no chão.

Um dia depois, a vítima começou a apresentar sangramentos, que foram constatados por um médico como resultantes de um aborto.

Segundo o advogado da funcionária, o que causou esse infortúnio foi a queda que a cliente sofreu, em decorrência do estado da cadeira, que estava velha.

Em contrapartida, a empresa tentou se defender apontando que o objeto estava em ótimo estado e que tinha passado por reformas recentemente.

A juíza Cleuza Gonçalves Lopes, responsável pelo caso, definiu que “a empresa agiu com culpa” ao reciclar o acento, quando poderia comprar uma nova mobília.

“Espera-se de um empregador, que minimamente forneça, de forma segura, os bens necessários aos empregados, o que inclui a mobília que estes tomam como assento”, destacou.