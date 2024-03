Roberto coloca aliados para pressionarem Caiado por apoio a Márcio Cândido

Pela mesma razão de não ter declarado apoio à reeleição de Rogério Cruz, colega de partido de Roberto na capital, governador resiste a aceitar um indicado pelo prefeito

Pedro Hara - 12 de março de 2024

Roberto Naves e sua caravana no Palácio das Esmeraldas. (Foto: Divulgação)

A foto da mesa do Palácio das Esmeraldas ocupada pela caravana liderada por Roberto Naves (Republicanos), na segunda-feira (11), é a fatura que ele cobra de aliados para tentar convencer Ronaldo Caiado (UB) daquilo que as pesquisas não convenceram até aqui: que o vice Márcio Cândido (ainda no PSD) é o nome que merece o apoio do governador para disputar a eleição para prefeito de Anápolis.

A pressão que Roberto vem fazendo contra Caiado, apontam fontes palacianas ouvidas pela Rápidas, é coisa que nunca se viu nem aqui, nem na China. Ou melhor, os políticos que acompanharam a missão oficial do Governo de Goiás ao país asiático, no fim do ano passado, entenderam que Roberto embarcou na comitiva “para atrair empresas chinesas para Anápolis” (cadê?) basicamente com intuito de trabalhar contra adversários e oferecer sua dezena de opções de pré-candidatos que, juntas, ainda não chegaram a dois dígitos de intenção de votos.

Pela mesma razão que o governador não declarou apoio à reeleição de Rogério Cruz, colega de partido de Roberto na capital, Caiado resiste a aceitar um indicado pelo prefeito. Mas a insistência de Roberto, apostam assessores do prefeito, pode dar frutos embora nem todos os termos da negociação (que custa mais cara à medida que os meses passam) venham a público.

*Colaborou Denilson Boaventura