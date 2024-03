Entenda por que mais de 3 mil CNHs estão esquecidas no Vapt Vupt do Detran Goiás

Como trata-se de um documento de guarda legal permanente, a autarquia não pode realizar o descarte

Maria Luiza Valeriano - 15 de março de 2024

Cerca de 70 mil CNHs são emitidas por mês (Foto: Reprodução/Detran)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás enfrenta um problema de excesso de Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs). Entre as definitivas, segundas vias, alteradas, renovadas e Permissões Internacionais para Dirigir (PIDs) esquecidas, a autarquia clama para que os documentos sejam retirados.

O número de CNHs paradas chega a 3 mil somente no atendimento da sede. “Enfrentamos o mesmo problema em todas as unidades – Ciretrans e Vapt Vupt”, destacou o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Como trata-se de um documento de guarda permanente, o Detran-GO não possui autorização para descartá-lo em casos de não comparecimento, o que resulta na sobrecarga dos arquivos físicos.

Todos os meses, são emitidas aproximadamente 70 mil CNHs, sendo mais de 50 mil referentes à segunda via, definitiva, alteração de dados e renovação. De acordo com o presidente, um dos motivos pelos quais as unidades estão lotadas é o surgimento da CNH Digital.

Isso porque, antes mesmo da impressão da versão física, o condutor já tem acesso à versão digital, o que o desestimula a buscar o documento.

No entanto, o presidente aponta que a escolha pode trazer prejuízos. “A tecnologia traz inúmeras vantagens. Porém, se der algum problema e o motorista precisar reinstalar o aplicativo, poderá precisar do código de segurança ou QR code do documento físico para baixar a CNH novamente”.

Sendo assim, o documento pode ser retirado sem a necessidade de agendamento, na unidade determinada no momento da solicitação, com documento pessoal em mãos.