Sem professores em sala de aula, alunos sofrem com descaso em escola de Anápolis

Ao Portal 6, mãe de estudante decidiu se pronunciar e lamentou a realidade: "totalmente prejudicada"

Gabriella Licia - 15 de março de 2024

Escola fica localizada na parte interna da Igreja Presbiteriana. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma verdadeira luta está sendo enfrentada desde o início do semestre por pais e estudantes da Escola Presbiteriana Orvalho do Hermom, localizada na Vila Santa Isabel, bairro pertencente à região Norte de Anápolis.

Presa em um impasse, uma mãe decidiu entrar em contato com a reportagem do Portal 6 para contar sobre o descaso que a filha tem vivenciado. Isso porque, segundo ela – que não quis se identificar -, a garotinha, de 08 anos, juntamente de toda a turma do 3° ano está sem professor em sala de aula.

“Desde o começo do ano, quando as aulas voltaram, não tem professor. Quem está ficando na sala é a coordenadora para ‘substituir’. Às vezes, ela não consegue. Aí mandam as mulheres da cozinha para ficar com os alunos”, desabafou a mulher.

A mãe da aluna confirmou que entrou em contato com a ouvidoria, com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e até mesmo com a Prefeitura, mas não conseguiu nenhuma resposta assertiva.

Além disso, os alunos da 5° série também estão com déficit de docentes.

“Minha filha foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e está sendo totalmente prejudicada porque simplesmente não tem aula. As matérias não estão sendo dadas direito”, revelou a mulher.

A SEMED foi procurada pela reportagem e, até o momento desta publicação, não se pronunciou. O espaço segue aberto para pronunciamento.