Companhia aérea libera viagens onde os passageiros só descobrem o destino quando o voo aterrissa

Para não ter problemas, a companhia avisa apenas como está o clima e as roupas que os clientes devem levar na mala

Gabriella Licia - 16 de março de 2024

Passageiros embarcam sem imaginar para onde vão. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Tem dado o que falar na internet o caso da nova campanha, que leva o nome de “let’s get lost”, da companhia aérea húngara Wizz Air, que realiza voos para os passageiros sem revelar o destino final. Os internautas ficaram curiosos com o fato.

A digital influencer Giuliana Mafra publicou um conteúdo mostrando exatamente como funciona o processo. “O processo de viagem é mais ou menos normal, mas com algumas diferenças. Por exemplo, a passagem não consta o destino final”, começou explicando e mostrando alguns vídeos.

“Até naquelas telas do aeroporto que mostram o seu destino não tem nada escrito. A companhia avisa como está o clima e as roupas que você tem que levar para saber o que colocar na mala”, continuou.

Segundo Giuliana, durante o voo não há nenhum mapa explicando o tempo de viagem, tampouco algo mencionando o destino final. Somente quando o avião pousa é que os tripulantes são informados de onde estão.

A influencer ainda revela algumas possibilidades para quem deseja encarar o desafio. No vídeo, é possível ver algumas opções de voos saindo de São Paulo. Na plataforma, é possível decidir as datas e os países de escala. No entanto, o local exato é mantido em sigilo total.

Os valores podem variar entre R$ 5 mil e R$ 8 mil.

