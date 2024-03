Moedas de 1 centavo que podem valer mais de R$ 1.200, mas muitas pessoas ainda não sabem

Elas fazem parte da história das primeiras moedas do Brasil e hoje estão avaliadas no mercado de coleções em valores impressionantes

Magno Oliver - 16 de março de 2024

(Foto: Captura de tela / Numismaticacolon)

O que você faria se tivesse uma moeda de R$ 0,1 centavo no bolso que pudesse te bonificar com mais de R$ 1.200 atualmente?

No universo numismático das coleções de moedas, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores muito além de seus nominais registrados nas frentes das moedas.

As linhagens de 1 centavo têm um passado que remontam aos primórdios da cunhagem de moedas. As primeiras fabricações no Brasil foram datadas de 1869, durante o período imperial.

Assim, os pequenos itens adquiriram maior valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática, e podem chegar a uma boa remuneração a quem portar uma unidade.

A explicação para isso é porque os modelos possuem uma peculiaridade de possuir alguns defeitos de fabricação e cunhagem na borda e na face muito raros de achar.

Os Modelos e os Valores

Devido aos critérios estabelecidos pelos catálogos de coleções, algumas moedas podem alcançar, neste mercado, a surpreendente marca de mais de R$ 1.200,00 por item raro a ser oferecido.

De acordo com avaliação do catálogo de moedas, o modelo de 1994 conta com a inscrição “PROVA” no reverso. Esse modelo foi uma peça teste lançada que acabou não circulando.

No mercado de colecionadores, ela pode valer até R$ 400,00 ou mais, a depender do estado de conservação.

Já a linhagem de 1996 é um artigo raro com um defeito chamado de “reverso invertido”. Modelos nessa condição chegam a atingir o valor de R$ 400,00.

Assim, o modelo de 1 centavo de 1999 também é uma cunhagem muito rara por conta do chamado “reverso invertido”. No mercado de coleções, ela pode chegar a R$ 400,00 ou mais, a depender do estado de conservação.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados para colecionadores.

No caso seriam eles o estado de conservação e nenhum desgaste na parte de fabricação e registro de informações.

O Portal6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção de moedas raras. Por fim, nosso compromisso é com a difusão de informações.

