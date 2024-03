Revelado segredo por trás de homens armados ‘tocando o terror’ em Minaçu

Com tiros para o alto e até a presença de um refém, foram mobilizadas diferentes equipes da Polícia Militar

Samuel Leão - 16 de março de 2024

Assalto a banco simulado em Minaçu. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma caminhonete Hillux vermelha, com diversos homens armados de fuzis e encapuzados, usando balaclavas, ‘tocou o terror’ em Minaçu, na noite desta sexta-feira (15), após aparentemente efetuarem o roubo de uma agência do Banco do Brasil. No entanto, a situação era nada mais, nada menos, que uma simulação.

O assalto a banco encenado foi um exercício, com intuito de coibir e preparar os agentes de segurança pública locais para uma possível ação do “novo cangaço’. Protagonizada pelo 18º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), a ação chamou a atenção dos moradores locais.

Com tiros para o alto e até a presença de um refém, foram mobilizadas equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar (PM) e do Comando de Operação de Divisas (COD) para conter o grupo criminoso.

Além de efetuar o assalto, os falsos bandidos queimaram um carro, no meio de uma via central da cidade, e fugiram do local, simulando uma tentativa de fuga.

Utilizando estrepes – um tipo de “fitas de parafusos” – que furam os pneus e evitam a locomoção dos assaltantes, as autoridades tiveram êxito em recuperar os bens furtados.

Na simulação, ainda houve uma troca de tiro, na qual vários dos bandidos ‘morreram’ pela ação da força policial.

Por fim, os sobreviventes ‘se renderam’ e foram ‘presos’ pelos militares presentes.

Mesmo que alguns moradores tenham se assustado com a movimentação, no fim a operação consistia em um modo de garantir a segurança da população.