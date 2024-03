Vídeo mostra bombeiros resgatando corpo encontrado em rio de Planaltina

Vítima foi encontrada sem documentos em uma região de difícil acesso, que exigiu uma ação intensiva dos militares

Samuel Leão - 16 de março de 2024

Resgate em Planaltina. (Foto: Divulgação/CBM)

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã deste sábado (16), o corpo de um homem, em estado avançado de decomposição, próximo ao Rio Maranhão. O caso aconteceu na região de Planaltina, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).

Por volta das 11h, militares foram acionados para fazer a remoção da vítima, que estava às margens do Córrego Rico.

A área rural na qual ele foi encontrado era de difícil acesso, demandando uma ação intensiva das equipes de resgate. A Polícia Científica também participou da força-tarefa.

Ao resgatarem o corpo, os bombeiros não encontraram qualquer documento que pudesse revelar a identidade da vítima.

Além disso, o perito acionado para a ocorrência apontou que o homem teria vindo a óbito após sofrer mal súbito ou uma queda, após realizar as devidas análises.

Na operação, foram empregados uma prancha longa e uma fita tubular, de modo a possibilitar o translado do corpo até as viaturas. No total, cerca de 01 km foi percorrido, através do terreno acidentado.

Ao final da ação, o corpo ficou sob os cuidados da Polícia Científica.