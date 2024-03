6 óleos de cozinha que devem parar de ser usados imediatamente

Alguns deles podem causar mais danos à nossa saúde do que trazer benefícios

Ruan Monyel - 17 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Dona Coisinha)

Na busca por uma alimentação mais saudável, muitas vezes negligenciamos um elemento essencial no preparo das refeições: os óleos de cozinha.

Embora sejam frequentemente utilizados, alguns deles podem causar mais danos à nossa saúde do que trazer benefícios.

Seja por seu alto teor de gorduras ou por conterem substâncias prejudiciais, é crucial substituí-los por alternativas mais saudáveis.

6 óleos de cozinha que devem parar de ser usados imediatamente

1. Óleo de semente de uva

Abrindo a lista, embora não seja muito comum, o óleo extraído da semente da uva promete milagres, mas na verdade é apenas propaganda enganosa.

Este óleo, é rico em ácido linoleico, um tipo de ácido graxo ômega-6, e quando consumido em excesso, o ácido pode desencadear inflamação no corpo, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas e cardiovasculares.

2. Óleo de canola

Mesmo sendo um dos óleos vegetais mais comuns, o produto é extraído das sementes da planta de colza, que contêm altos níveis de ácido erúcico, uma substância potencialmente tóxica.

O processo de refinamento do óleo de canola pode resultar na formação de gorduras trans prejudiciais, além disso, a extração do produto pode ser feita com o uso de solventes químicos.

3. Óleo vegetal

A maioria dos óleos vegetais são fabricados a partir da soja, que é a matéria prima do produto comum do dia a dia.

Ou seja, usar o óleo vegetal é pagar mais caro pelo mesmo produto, já que a maioria é produzida pela mistura da soja com a canola.

4. Óleo de milho

Este óleo também é rico em ácidos graxos ômega-6, o que pode contribuir para um desequilíbrio na proporção de ômega-3 para ômega-6 no organismo, aumentando o risco de inflamação e doenças crônicas.

Além disso, o processo de refinação do óleo de milho pode resultar na formação de compostos tóxicos, já que existem produtos derivados do milho geneticamente modificado.

5. Óleo de Girassol

O óleo de girassol é outro produto muito usado na cozinha devido ao seu sabor suave e versatilidade. No entanto, ele também é rico em ácidos graxos ômega-6.

Além disso, o óleo de girassol é frequentemente extraído com o uso de solventes químicos e podem deixar resíduos no produto final.

6. Óleo reutilizado

O reuso de óleo de cozinha pode representar sérios riscos à saúde, quando ele é aquecido repetidamente, especialmente a altas temperaturas, ocorre a formação de compostos tóxicos.

O óleo reutilizado pode se tornar rançoso devido à oxidação dos ácidos graxos, o que não apenas compromete o sabor dos alimentos, mas também pode levar à ingestão de substâncias prejudiciais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!