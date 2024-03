Colaborador da Equatorial que sofreu descarga elétrica em Anápolis desabafa: “achei que iria morrer”

Após passar a noite no HEANA sob observação, Charllyson recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo (17)

Isabella Valverde - 17 de março de 2024

Charllyson Filho Barbosa Ramos sofreu uma queimadura na mão e já se recupera em casa. (Foto: Reprodução)

Eletrocutado após ser acionado para reparar um fio de alta tensão que se soltou no bairro Jundiaí, em Anápolis, Charllyson Filho Barbosa Ramos, de 25 anos, recebeu alta do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) logo no início da manhã deste domingo (17) e está se recuperando em casa.

Ao Portal 6, o colaborador da Equatorial revelou que no momento em que tudo ocorreu, a central havia solicitado para que uma equipe entrasse com um circuito, sendo que a dele ainda não tinha terminado os trabalhos.

Charllyson trabalha há dois anos na área e conta que como haviam autorizado a desenergização, estavam atuando na rede, mas sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI) isolado – específico para atuar em linhas energizadas – já que até então o serviço era na linha fria.

No entanto, conforme ele, a linha acabou recebendo carga elétrica, sendo que já havia uma equipe executando o serviço. Neste momento, o funcionário levou o primeiro grande susto da carreira, sendo atingido por uma forte descarga elétrica.

“O susto foi algo inexplicável. Na hora eu achei que ia morrer”, revelou durante a entrevista.

Logo que tudo aconteceu, ele conta que diversas pessoas se juntaram próximo ao local, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros.

Rapidamente, ele foi atendido e levado ao Hospital Evangélico Goiano (HEG), sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde permaneceu até receber alta.

“Eu queimei minha mão. Minha mão está com uma queimadura enorme e deu uma contração muito forte nos meus músculos, então estou com o corpo muito dolorido”, relatou.

Segundo ele, a Equatorial tem prestado suporte desde o momento em que o acidente aconteceu e, agora, o que resta é “esperar e seguir”.

Leia nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás tomou conhecimento do acidente sofrido por um colaborador de uma empresa terceirizada na noite de ontem (16), na cidade de Anápolis, e esclarece que a companhia prestou o socorro imediato e deu toda assistência necessária para o colaborador, que já recebeu alta e está em casa. A concessionária reforça que preza pela segurança de toda a sua equipe.