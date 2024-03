TJGO aprova medida que equipara comarca em Anápolis a de Goiânia

Conquista foi celebrada por Amilton Filho e Andreia Rezende, representantes da Alego e da Câmara, respectivamente

Pedro Hara - 18 de março de 2024

Imagem aérea do Fórum de Anápolis. (Foto: Divulgação/OAB Goiás)

Durante sessão com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), desembargador Carlos França, as comarcas em Anápolis e Aparecida de Goiânia foram elevadas a entrância final de Justiça.

À Rápidas, o deputado estadual Amilton Filho (MDB), que representou a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) durante a sessão, e defensor da medida, comemorou a conquista para que “os bons juízes pudessem ficar em Anápolis”.

“Era uma pauta gigante. Quando o juiz passa num concurso, ele vai pra uma comarca de trânsito inicial, depois passa para intermediária e termina na comarca final. Em Goiás, a final era só Goiânia. O juiz que queria ganhar mais tinha que ir pra Goiânia. Anápolis não era cidade final da carreira, o juiz vinha, passava um tempo e ia para Goiânia para ganhar melhor e se aposentar. A gente conseguiu sensibilizar o TJGO para transformar Aparecida e Anápolis em cidade final. Essa é uma pauta da advocacia para que os bons juízes pudessem ficar em Anápolis”, explicou Amilton.

A Câmara de Anápolis foi representada na sessão pela vereadora Andreia Rezende (SD), que afirmou que a elevação da comarca é a “valorização de todos aqueles que são atendidos pela Justiça” e que a decisão cria um “judiciário mais forte e juízes com raízes em Anápolis”.