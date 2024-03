6 aparelhos que nunca devem ser colocados na extensão (é arriscado!)

Evite colocar esses itens direto na extensão elétrica para garantir a segurança da sua casa e prevenir acidentes graves.

Magno Oliver - 19 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Artis Maquinas Ruiz Maquinas)

Elas são uma mão na roda quando se precisa conectar mais aparelhos, além de um objeto muito importante de se ter em um casa. Assim, as extensões elétricas são úteis em situações onde há uma necessidade temporária de energia em locais distantes da fonte principal, facilitando a conexão de vários aparelhos.

No entanto, é importante usá-las com cautela e seguir as instruções de segurança, pois por mais inofensivas que elas pareçam, a mesma não pode ser conectada a alguns tipos de aparelhos e você vai entender o motivo!

6 aparelhos que nunca devem ser colocados na extensão (é arriscado!)

1. Ar-condicionado

Conectar um ar-condicionado a uma extensão pode sobrecarregar o circuito, causando incêndios ou danificando o aparelho. Eles exigem uma grande quantidade de energia para o bom funcionamento.

2. Aquecedores elétricos

A alta demanda de energia desses aparelhos pode superaquecer a extensão, resultando em curtos-circuitos e riscos de incêndio. Nunca coloque um aquecedor em uma extensão.

3. Geladeiras e freezers

Esses eletrodomésticos consomem muita energia ao ligar, o que pode causar quedas de tensão e danificar os alimentos e itens armazenados.

4. Secadores de cabelo

O alto consumo de energia desses aparelhos pode causar superaquecimento da extensão, levando a curtos-circuitos e até mesmo incêndios. Assim, especialistas indicam manter longe da tomada o secador de cabelo para evitar danos até mesmo aos fios de cabelo de uma pessoa.

5. Ferro de passar roupa

O uso prolongado desse aparelho em uma extensão pode causar sobrecarga e superaquecimento, aumentando o risco de incêndio. Por conta do grande volume de consumo, os componentes internos podem dar problemas térmicos e vir a explodir.

6. Micro-ondas

Por fim, ao ligar um micro-ondas em uma extensão, há o risco de sobrecarregar o circuito e causar danos ao aparelho e à rede elétrica.

Desse modo, o mais seguro e correto a se fazer é colocá-lo em um ponto próximo à fonte de distribuição de energia elétrica do ambiente.

