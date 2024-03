Motorista envolvido em acidente fatal na BR-060 é de Anápolis e possui histórico de embriaguez ao volante

Homem também coleciona registros de agressão, ameaça e desacato, cometidos após o consumo de álcool

Da Redação - 19 de março de 2024

Motorista já tinha histórico de embriaguez ao volante. (Foto: Reprodução)

Após perder o controle do veículo que dirigia, um morador de Anápolis, de 34 anos, acabou se envolvendo na morte de um motociclista, de 58 anos, que colidiu contra a traseira do carro dele, na BR-060, nesta segunda-feira (18). No entanto, o motorista já possuía histórico de embriaguez ao volante.

Flagrado uma vez pela Polícia Militar (PM) e outra pela Polícia Civil (PC), o Portal 6 apurou que ele foi autuado por dirigir sobre a influência de álcool duas vezes. Uma em 2020 e outra em 2021, ambas em Anápolis.

Além destes crimes, o homem também possui registros de lesão corporal, praticados contra a própria namorada, em 2021, além de injúria, ameaça e até desacato, todos cometidos em estado de embriaguez.

Em novembro de 2021, depois de uma bebedeira, ele teria ficado muito alterado e começado a xingar a mulher de “piranha e vagabunda”, dizendo ainda que ela “não valia nada” e mandando ela ir embora da residência, sob ameaças de morte.

Na ocasião, a PM foi acionada e deu a ordem para que ele colocasse as mãos na cabeça. Ele desobedeceu e teria começado a xingar os militares de “vagabundos e policiais de bosta”, alegando ainda que não tinha medo deles.

Ele foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes. A vítima ainda alegou que ele teria a trancado dentro da casa, não deixando que ela saísse, e começado a jogar óleo em tudo, achando que era álcool, com o intuito de incendiar a residência.