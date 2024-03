Rogério Cruz anuncia afastamento de presidente da Comurg após operação da PC

Prefeito também garantiu que a Administração vai colaborar com as investigações das autoridades

Pedro Hara - 20 de março de 2024

Rogério Cruz durante entrevista coletiva onde anunciou medidas que serão tomadas após operação da PC. (Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia)

Em coletiva na manhã desta quarta-feira (20), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) comentou sobre a operação da Polícia Civil (PC) na Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Secretaria Municipal de Administração (Semad), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

Ele estava acompanhado do deputado estadual Clécio Alves (Republicanos), Luan Alves, filho de Clécio e presidente da AMMA e Denes Pereira, titular da Seinfra, além de outros auxiliares.

Rogério disse que a prefeitura solicitou à PC o inquérito, mas que até o momento da coletiva ainda não havia recebido o documento. De imediato, ele anunciou o afastamento de Alisson Borges, presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e de toda a diretoria.

Ainda segundo o prefeito, não há um nome definido para substituir Alisson. Na casa do presidente da Comurg, foram encontrados quase R$ 500 mil em cédulas de dinheiro, cartões e relógios de luxo.

Questionado se foram encontradas irregularidades em contratos assinados pelos órgãos investigados com empresas, Rogério disse que até o momento não foram detectadas.

O prefeito também isentou o Paço Municipal de qualquer responsabilidade, já que as investigações foram realizadas contra pessoas físicas e não contra a Prefeitura de Goiânia e que vai colaborar em “tudo que for preciso” com a PC.