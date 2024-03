6 ovos de Páscoa que sumiram das prateleiras e nem todo mundo se lembra

Embora essas gostosuras de chocolate tenham saído de cena, seus legados permanecem vivos para os verdadeiros fãs

Magno Oliver - 25 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Dicas da Laila)

Que ovo de páscoa é bom e gostoso todo mundo já sabe, não é mesmo?

Acontece que, com o tempo, os gostos e preferências do público mudam bastante e as fabricantes acabam tendo que trocar suas ofertas para dar espaço para novas produções.

Assim, o mercado é muito sazonal, quando o assunto é venda de ovos de chocolate. Em uma temporada, temos um queridinho de vendas e, já em outra, ele não está mais presente nas prateleiras.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns itens que foram sucesso de vendas e, com o tempo, deixaram as prateleiras ou ganharam novas roupagens e recheios

1. Ovo caribe

Assim como o bombom de chocolate, esse ovo mal foi lançado, em 2024, e já sumiu de vez das prateleiras uma semana antes da Páscoa pela enorme procura.

O queridinho de chocolate com recheio com banana foi produzido na fábrica da Nestlé e faz parte do casting da Garoto. Assim, a empresa afirmou que para este ano ele não será mais produzido.

2. Ovo lollo

Outro queridinho da galera que foi sucesso nos anos 80. Essa linha era formada por uma casca de chocolate ao leite com recheio de caramelo e desapareceu das prateleiras. Os fãs ficaram totalmente órfãos desse incrível sabor. A previsão, segundo a Nestlé, é que ele volte a ser ofertado na temporada de páscoa deste ano.

3. Ovo trakinas meio a meio

Ovo da Trakinas Meio a Meio desapareceu dos corredores dos supermercados sem deixar pistas, deixando os consumidores perplexos. O modelo era o queridinho da molecada, com os sabores chocolate e morango e chocolate branco e preto.

4. Tortuguita de caramelo

Essa linha engatinhou para que muitos novos sabores pudessem andar na época de lançamentos de ovos de chocolate. Assim, o clássico e famoso ovo da tortuguita deixou as prateleiras do mercado e tem surgido nos últimos anos com novas roupagens e novos tipos de sabores, como a linha 7belo, por exemplo. Deixou saudades.

5. Ovo confeti

Esse era sucesso e febre por onde passava. Desejo de muitas crianças e um grande marco dos chocolates lançados pela Lacta. Assim, há alguns anos ele saiu do mercado e a empresa tem apostado em novos sabores.

6. Ovo bis branco

Por fim, o tempo passa e os gostos por chocolate mudam. E assim também aconteceu com a preferência pelo ovo de bis branco. Ele deixou de aparecer nas gôndolas das grandes lojas e assim vieram outros sabores para ocupar espaço. Que saudade desse gostoso, não é mesmo?

