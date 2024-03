6 carnes que não são boas para cozinhar e muitas pessoas acabam comprando

Seja por ser dura demais ou por ter uma textura estranha, é bom ficar atento para não acabar levando por engano e errando feio

Gabriella Licia - 26 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Mohamad Hindi)

Se você é uma daquelas pessoas que não sabe muito bem escolher as carnes para cozinhar, saiba que existem algumas que não são boas opções e podem estragar a sua receita.

Seja por ser dura demais ou por ter uma textura estranha, é bom ficar atento para não acabar levando por engano e errando feio na cozinha.

Além do mais, para tentar amaciar essas peças, você pode acabar gastando o dobro de gás (ou energia, em caso de panelas elétricas). Ou seja, o prejuízo virá de alguma forma. Não dá para correr o risco!

Se ficou curioso para saber quais são essas peças, é bom conferir a lista completa abaixo e anotar tudo para não sofrer com os danos. Olha só!

6 carnes que não são boas para cozinhar e muitas pessoas acabam comprando:

1. Carne de vitela

Carnes de vitela, caso não saiba, são as peças dos novilhos mais jovens. Essa carne realmente não tem um sabor legal para cozinhar, pode ser bem dura e acabar se tornando um problemão.

2. Músculo

O músculo é uma parte recheada de nervos e, caso não preparada corretamente, pode ficar com uma textura emborrachada, além de dura. Acredite: mastigar essa carne vai ser trabalhoso e frustrante.

3. Pescoço

Essa nem precisamos comentar muito, certo? É uma peça de terceira categoria recoberta de fibras musculares, de tecido conjuntivo e de gordura. Escolher essa, por ser mais barata, pode sair bem caro no final das contas.

4. Moela

A moela de frango também é uma das carnes bem escolhidas no açougue. No entanto, essa parte pode ser bem dura para servir aos convidados. Além disso, poucas pessoas gostam do sabor forte.

5. Peito

O peito pode ser ruim por ser mais duro. Logo, deixar essa carne macia e fácil de cortar levará horas de preparo. Para quem está com pressa, a opção não será boa.

6. Lagarto

Por último, essa peça é deliciosa, mas acaba sendo um tiro no pé. O motivo disso é que, trata-se de uma peça bem dura. Logo, leva muitas horas para cozinhar o suficiente para ficar suculenta e macia.

