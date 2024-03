Mulher é salva pela irmã após ser estrangulada por ex-namorado, em Goiânia

Vítima já teria sofrido diversas ameaças de morte após termino de relacionamento com suspeito

Thiago Alonso - 26 de março de 2024

Caso ocorreu no Setor Boa Vista, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um jovem, de 28 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de tentar matar a ex-companheira, de 43 anos, em Goiânia.

O caso teria ocorrido no começo de março, no setor Boa Vista, região Noroeste de Goiânia, no entanto, a vítima só teria denunciado o caso na última sexta-feira (22).

A ‘emboscada’ teria sido armada após uma série de ameaças sofridas pela mulher, logo após o término do relacionamento de dois anos.

O jovem não teria aceitado o término, importunando a vítima inúmeras vezes desde que ele teria se mudado da residência dela.

Até que, na sexta-feira (22), o homem teria chamado a ex-companheira para conversar na casa da irmã dele.

Imaginando que a ex-cunhada estaria na residência, a vítima decidiu comparecer, sem muito perigo.

Chegando lá, logo ela teria percebido que ele estava, na verdade, sozinho na casa, dando meia volta e tentando sair da casa.

Contudo, o suspeito teria segurado ela pelas costas e golpeando-a com uma ‘gravata’, deixando a vítima sem resistência e com a respiração contida.

O suposto autor, então, teria arrastado a mulher para dentro do local, onde teria colocado ela em cima de uma cama e a estrangulado.

No entanto, a vítima teria ouvido a voz da irmã dela passando pela rua e conseguiu gritar por socorro.

Ao ouvir o chamado, a mulher teria entrado na residência com um pedaço de madeira, indo para cima do homem, que fugiu pelos fundos, entrando em uma mata da região.

Apesar do ocorrido, ela não teria acionado a Polícia Militar (PM), imaginando que ele a deixaria em paz.

Porém, o suspeito teria começado a enviar diversos áudios de ameaças pelo WhatsApp da vítima, até que ele teria colocado fogo na motocicleta dela, deixando o veículo destruído por inteiro.

Após a situação, a vítima registrou o caso em uma Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), onde a PC dará continuidade às investigações.