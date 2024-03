O segredo das churrascarias para deixar a picanha macia e suculenta

Viralizou nas redes sociais um jeito muito diferente de preparar essa delícia e deixar ela ainda mais saborosa

Magno Oliver - 22 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Manual do Churrasqueiro)

Ela é a carne mais famosinha e requisitada, na hora de um churrasco, mas você já se perguntou como as churrascarias conseguem servir aquela picanha tão macia e suculenta de derreter na boca?

Febre de vendas nos açougues, muita gente se pergunta o que explica ela sair tão saborosa em alguns lugares e nem tão boa em outros.

Um vídeo no Instagram do @frigorificoverdi deu o que falar entre os amantes de churrasco e picanha, e viralizou nas redes sociais ensinando uma receita diferente.

Ao preparar a picanha, o primeiro passo crucial é a seleção da carne, que deve ser de qualidade e de corte adequado. Em seguida, a técnica de preparo é fundamental para garantir o resultado desejado.

Assim, para manter a picanha macia e suculenta, muitas churrascarias utilizam técnicas de marinagem, onde a carne é deixada em um tempero especial por horas ou até mesmo dias. Isso permite que os sabores se infiltrem na carne e a deixem ainda mais saborosa.

No vídeo, o churrasqueiro mostra uma técnica diferente. Ele faz cortes na gordura alta da peça e passa uma pasta de alho com óleo na fibra, na hora de assar. O resultado é fabuloso;

“Primeiro ache uma picanha com essa gordura caprichada e alta dessa maneira aí que faz toda a diferença. Espetou, faça cortes simples na gordura, coloquei alho, sal e um pouco de óleo. Bota na brasa, passa a pasta de alho por toda a picanha, quatro minutos de cada lado, três minutos com a gordura para baixo, para ficar bem dourada. Já abre a cerveja, aí você tira as lascas e já manda para seu amigo.”, diz o narrador.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ariel Luiz Barbieri -@churrascoentreamigos🔥🥩 (@churrascoentreamigos)

