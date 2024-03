Jovem faz homenagem à irmã que morreu aos 22 anos por suspeita de dengue: “sempre quisemos fazer uma tatuagem juntas”

Ela compartilhou o registro nas redes sociais, mostrando a forma escolhida para eternizar a presença

Davi Galvão - 29 de março de 2024

Gesto foi uma forma de homenagear a irmã. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em forma de homenagem póstuma, a jovem Luiza Cunha de Amorim, de 19 anos, resolveu eternizar para sempre a irmã e influenciadora Sofia Amorim, que faleceu após ser internada com um quadro grave de dengue, em um hospital particular de Goiânia.

“Para Luiza, com muito amor e carinho”, foi a frase escolhida para a tatuagem, feita no braço esquerdo e na caligrafia da falecida, juntamente de “Dante”. Esse era o nome escolhido para o bebê aguardadado pela irmã.

Em meio às lágrimas, de dor e saudade, Luiza contou ao Portal 6 que o gesto foi uma forma de concretizar o sonho que tinha de tatuar algo juntamente da irmã. Infelizmente, elas acabaram não tendo tempo.

“A Sofia era minha irmã mais velha, mas também muito mais do que isso. Era minha companheira, minha confidente, minha melhor amiga. Ela vai estar comigo em outras vidas e já está marcada na minha alma. O que eu fiz foi simplesmente também marcar ela no meu corpo”, disse.

As palavras escolhidas também não foram ao acaso. Apaixonada desde cedo pela literatura, Sofia era uma leitora ávida, que devorava livros e livros quando mais nova, especialmente os de terror, um dos gêneros que mais gostava.

Na escola, não era raro colegas a virem sentada, durante o intervalo, virando as páginas, entretida neste mundo.

“Histórias Extraordinárias”, do aclamado escritor Edgar Allan Poe, foi o primeiro livro com que Sofia presenteou a irmã. A dedicatória, escrita logo na primeira página, foi a forma que Luiza encontrou de homenageá-la.

“Eu comecei a ler por diversão por conta dela, acabou que parei com o tempo, nem cheguei a terminar o livro, mas com certeza agora vou”, prometeu.

O nome do filho, Dante, o qual Luiza seria madrinha, foi inclusive escolhido por conta do escritor e poeta florentino Dante Alighieri, pelo qual Sofia era apaixonada.

“Uma das obras mais famosas dele é A Divina Comédia, e a parte favorita da Sofia era quando o protagonista chegava no Céu e o que acontecia lá. Eu não li ainda, mas sei que ela deve estar em um lugar parecido”, contou, emocionada.

Agora, Luiza e a família estão aprendendo a lidar com a dor da partida prematura. “Vamos lutar, ir atrás do que aconteceu de fato. Se houve algum problema no atendimento, vamos descobrir o que foi, para que não aconteça com nenhuma outra Sofia o que aconteceu com a minha irmã”, disse, por fim.