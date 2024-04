Levantamento aponta quais são os 10 veículos seminovos mais procurados em Goiás

Há modelos que custam de R$ 60 mil até R$ 200 mil

Maria Luiza Valeriano - 01 de abril de 2024

Hyundai HB20 2022 está no topo da lista (Foto: Divulgação/Hyundai)

Um levantamento realizado pela Mobiauto, empresa de venda de automóveis, identificou a preferência entre os compradores de seminovos em Goiás.

Segundo a plataforma, no último ano, entre os 10 carros usados mais vendidos do estado, há modelos que chegam a R$ 200 mil.

O primeiro mais buscado do ano foi o Hyundai HB20 2020, de R$ 90 mil, aproximadamente. A variação apontada foi de 960,60%.

O segundo colocado na lista, o Toyota Corolla 2023, que teve um aumento de acessos de 4.440,31% entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024.

Segundo o consultor automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair de Castro Jr, é importante contabilizar que o aumento de buscas é relativo, visto que o próprio site teve uma audiência maior no último ano.

Assim sendo, na sequência, o Hyundai HB20 2023 também fez sucesso, com um valor médio de R$ 100 mil. O levantamento não identificou a variação do automóvel.

Em quarto lugar, custando R$ 150 mil, o Jeep Compass 2021 caiu nas graças dos goianos (+577,74%), seguido pelo Volkswagen Gol 2022 (+1.057,32%), de R$ 70 mil.

Na sexta posição, o Jeep Commander 2022 tem o maior valor entre todos, chegando a custar R$ 200 mil. No último ano, o aumento de procura pelo modelo foi de 1.752,01%.

Em seguida, o Volkswagen Polo 2020 conta com o preço mais baixo da lista, de aproximadamente R$ 60 mil. Segundo o estudo, a variação foi de 331,30%.

As últimas posições são ocupadas pelo Chevrolet Cruze 2018 (R$ 80 mil), cuja procura aumentou em 554,99%; Nissan Versa 2022 (R$ 110 mil), com aumento de 1.472,40%; e o Fiat Toro 2018 (R$ 100 mil), com variação positiva de 611,31%.

“Destaco aqui a relevância dos operadores locais, ou seja, da rede de concessionários. Nós sempre damos uma importância exacerbada ao produto e à estratégia das montadoras, mas nos esquecemos da força dos pontos de venda, que, na minha opinião, são os grandes responsáveis por ditar a performance na venda dos modelos zero km. O sucesso de um determinado modelo entre os seminovos é decorrência disso”, explicou o CEO.