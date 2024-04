Andréia Rezende anuncia novo partido para disputar reeleição de vereadora

Mulher mais votada no último pleito, ela deve ampliar a votação neste ano

Pedro Hara - 02 de abril de 2024

Luís Tibé, Andréia Rezende e Thialu Guiotti, da esquerda para a direita. (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

A vereadora Andréia Rezende deixou o Solidariedade e assinou ficha de filiação ao Avante, seu novo partido.

A parlamentar também assume a direção da sigla, com apoio do presidente nacional Luís Tibé e do estadual Thialu Guiotti.

Mulher mais votada para Câmara no pleito passado, Andréia deve ampliar a votação neste ano.

“Este é um passo significativo na minha jornada política, e representa um compromisso renovado com os valores que sempre defendi: transparência, justiça social e progresso para nossa cidade”.

*Colaborou Denilson Boaventura