Essa é a melhor maneira de guardar o queijo mussarela na geladeira de casa

“Como não pensei nisso antes?!”, comentou uma mulher no post

Anna Júlia Steckelberg - 02 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Quando vamos guardar o queijo mussarela não costumamos pensar em estratégias mirabolantes ou formas de deixar esse alimento na geladeira, concorda?

Afinal, basta apenas colocar esse item dentro do eletrodoméstico e voilá! Sem mistério! Na verdade, talvez a nossa única real preocupação seja em vedar bem o recipiente para não ressecar o queijo.

Onde queremos chegar é que pode ser que hoje as coisas mudem para você, porque encontramos no Instagram uma dica maravilhosa para guardar esse queijo.

Essa é a melhor maneira de guardar o queijo mussarela na geladeira de casa:

Você com certeza já teve que lidar com aquelas fatias de mussarela grudadas uma na outra, sendo quase impossíveis de pegar uma sem rasgar a outra de baixo e assim por diante.

Pois bem, na rede social, Ayrla Silvestre já acumula mais de 800 mil seguidores e lá ela compartilha dicas eficientes para dentro de casa.

Em um vídeo publicado há algumas semanas, ela ensina uma estratégia para guardar as fatias de queijo mussarela.

Para isso, basta fazer rolinhos com as fatias, usando um garfo como ferramenta, e armazenando em um recipiente com tampa, forrado com papel toalha.

A simples técnica permite que fique bem mais fácil manusear o queijo. Legal, né?

Os seguidores deixaram seus comentários sobre a estratégia.

“Amei demais, passada! Tem umas mussarelas que a gente compra que embola toda”, comentou uma mulher.

“Como não pensei nisso antes?!”, disse outra no post.

“Excelente ideia… mas tem que “tampar” muito bem senão ficará ressecada!”, acrescentou outra seguidora.

