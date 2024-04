Governo de Goiás convoca mais de 300 professores aprovados em concurso; veja lista

Candidatos devem estar atentos ao prazo para envio da documentação ou podem perder a vaga

Davi Galvão - 02 de abril de 2024

Sala de aula em escola da rede estadual. (Foto: Divulgação/ Seduc)

Foram convocados, nesta terça-feira (02), os 315 candidatos aprovados no concurso para professor nível III da rede estadual de educação de Goiás. A posse, assim como nos anos anteriores, será efetuada de forma virtual, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Aqueles que conseguiram a vaga deverão efetuar o pré-cadastro na plataforma até o dia 05 de abril, através do e-mail [email protected].

A lista com a relação de todos os convocados pode ser conferida aqui.

Após essa etapa, a partir do dia 08, os candidatos deverão apresentar, ainda de forma eletrônica, os documentos necessários, como a declaração para investidura em cargo público, CPF, RG, comprovante de endereço, título eleitoral e diploma de curso superior.

Até o momento, a previsão é de que as nomeações sejam publicadas já no dia 03 de maio, com a posse prevista para ocorrer a partir do dia 08 de maio, seguida de curso de formação.

Os convocados fazem parte da lista dos 5.050 aprovados para o cargo de professor licenciado, do concurso realizado pela Secretaria da Educação (Seduc) em 2022 e irão trabalhar na rede estadual de ensino.

O diferencial deste certame foi que, pela primeira vez, foram ofertadas vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille.