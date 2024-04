Ex-agente prisional pode ser elo entre as mortes de fazendeiro amigo de Roberto Naves e Fábio Escobar

Suspeita é da Polícia Civil, que também recolheu o celular dele com intuito de aprofundar as investigações e colher novas provas

Pedro Hara - 05 de abril de 2024

Fábio Escobar (à esquerda), Janderson da Silva Santos (ao centro) e Luiz Carlos (à direita). (Fotos: Reprodução)

Rápidas apurou que a prisão temporária do ex-agente prisional, Janderson da Silva Santos, de 31 anos, pode ser convertida em preventiva.

Recolhido na Casa do Albergado, em Goiânia, desde 21 de março, ele é investigado por emprestar o carro usado no homicídio de Luiz Carlos Ribeiro da Silva.

O fazendeiro, que era amigo íntimo do prefeito Roberto Naves (Republicanos), foi assassinado em dezembro de 2022. Pouco mais de um mês depois, o policial militar Welton da Silva Vieiga, apontado como executor, morreu em uma operação para prendê-lo.

Investigação da Polícia Civil (PC) descobriu que, com medo de ser pego, Janderson da Silva Santos procurou um desmanche em Aparecida de Goiânia e entregou o veículo.

Após localizar o endereço do estabelecimento, os agentes encontraram peças do automóvel e prenderam o responsável pelo local, que entregou o nome do ex-agente prisional.

Janderson da Silva Santos, conforme aponta o inquérito na PC, já havia sido ouvido pelo órgão no âmbito da investigação do assassinato do empresário Fábio Escobar, morto em junho de ano de 2021.

A conversão da prisão temporária em preventiva pode ser necessária caso não seja possível, nestes 30 dias de validade, esclarecer as possíveis ligações e o papel do ex-agente tanto nas mortes de Luiz Carlos e Escobar quanto nas demais que cercam os casos.

Como adiantado pela Rápidas no começo da semana, Janderson da Silva Santos também teve o celular apreendido com intuito de aprofundar as investigações e colher novas provas.

Em comunicado à imprensa, a defesa dele afirma que todas as alegações são incondizentes.

Eerizânia Freitas pode trocar o Republicanos pelo União Brasil

Pré-candidata a prefeita de Roberto Naves, a ex-secretária de Integração Eerizânia Freitas deve entrar na disputa contra Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) pelo União Brasil. Ela terá o apoio de Márcio Cândido (ainda no PSD), que foi tirado da disputa.

Vilmar Mariano ganha nova chance e contará com Mendanha, Caiado e Daniel

Depois de idas e vindas, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (agora no União Brasil), chegou a um denominador comum com a base caiadista e se filiou ao partido do governador. Ganhou nova chance para aumentar os índices de aprovação e contará com auxílio do ex-prefeito Gustavo Mendanha (MDB), governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela (MDB).

Sandro Mabel quer mulher evangélica de vice em Goiânia

Na filiação ao União Brasil, Sandro Mabel revelou o perfil de vice que gostaria de ter: mulher e evangélica. O pré-candidato da base caiadista elegeu também o trânsito de Goiânia como maior desafio e prometeu apresentar soluções para melhoria no fluxo da capital.

Ministério Público arquiva denúncia contra secretário de Comunicação

O promotor Luís Fernando Ferreira de Abreu arquivou denúncia contra o secretário de Comunicação e Eventos, Pedro Lacerda. A 11ª Promotoria investigou se o publicitário estaria se valendo da função para benefício próprio. Entretanto, foi verificado que não existem contratos entre a Lacerda Comunicação Integrada Ltda e a Prefeitura de Anápolis. Pelo menos não diretamente.

Dentista amigo de Bolsonaro e Virginia vira cidadão goiano

O cirurgião-dentista Rildo Lasmar se tornou cidadão goiano nesta quinta-feira (04) em solenidade prestigiada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Querido pelas celebridades, ele também é amigo da influenciadora Virgínia Fonseca.

Nascido em Bambuí (MG), Lasmar escolheu a capital goiana como lar desde 1996, onde se dedicou integralmente à sua carreira na Odontologia. Fundador do Instituto Rildo Lasmar, consolidou sua reputação como um especialista renomado na colocação de lentes de contato dental.

Nota 1o

Para a Câmara de Goiânia, que aprovou vacinação domiciliar para pessoas com deficiência e para idosos. Projeto do vereador Willian Veloso (PL), que agora segue para análise do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Nota Zero

Para a administração do Cemitério Municipal de Senador Canedo. Vizinhos denunciam mau cheiro e mato alto, que torna foco de dengue e animais peçonhentos.

*Colaborou Denilson Boaventura