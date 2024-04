Conheça o melhor alimento para abaixar a pressão arterial – comprovado pela ciência

Ingrediente incrível pode ajudar a regular a força que o sangue exerce contra a parede das artérias de forma natural e saudável

Gabriella Licia - 06 de abril de 2024

Beterraba é uma hortaliça rica em diversos nutrientes. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Você sabia que a alimentação desempenha um papel fundamental na saúde do coração, podendo inclusive abaixar a pressão arterial? A hipertensão é um problema de saúde comum que pode aumentar o risco de doenças cardíacas e derrames.

No entanto, existe um ingrediente incrível que pode ajudar a regular a força que o sangue exerce contra a parede das artérias de forma natural e saudável, mas muita gente sequer imagina o potencial do produto natural.

Fácil de encontrar, naturalmente doce, com uma cor linda e riquíssima em vitaminas, a hortaliça é um produto bem em conta e pode contribuir muito positivamente para a saúde do seu coração.

E aí, ficou curioso para entender o por quê de tantos benefícios e qual alimento é este? Então confira a explicação abaixo! (Um bônus: ao final ainda deixaremos uma dica deliciosa de como preparar o prato e se deliciar de forma saudável). Veja só!

Conheça o melhor alimento para abaixar a pressão arterial – comprovado pela ciência:

Sem mais delongas, a hortaliça tão gloriosa e perfeita para abaixar a pressão arterial é nada mais e nada menos que a ‘mal falada’ beterraba. Por algum motivo desconhecido, esse alimento está longe de ser querido pela população em geral.

Entretanto, é bom pontuar que o ingrediente é rico em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico no corpo. O óxido nítrico é conhecido por dilatar os vasos sanguíneos, o que pode ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea.

Além disso, é riquíssima em antioxidantes, vitaminas do complexo B e C, ferro, magnésio, potássio e folato, que são importantes para diversos processos do corpo.

Não podemos esquecer ainda que a hortaliça é fonte de fibras, o que pode promover a saúde digestiva, prevenir a constipação e ajudar a manter um sistema digestivo saudável.

Mas como fazer uma receita gostosa com o produto cor de rosa? Calma, vamos te explicar!

Bom, existem várias opções! Mas, caso você não goste mesmo, é bom optar pelo suco de beterraba com laranja. Fica uma delícia e não tem erro!

Agora, caso opte por uma salada, existe a possibilidade de fazer uma com maionese apetitosa.

Você precisará de:

1 beterraba grande cozida em cubos

1 ou 2 colheres de sopa de maionese light

Gotinhas de limão a gosto

Cheiro-verde a gosto

Agora, basta misturar tudo e, caso ainda queira, adicione claras de ovos cozinhas para complementar a receita. Mexa bem e terá uma maionese colorida e muito rica em nutrientes.

